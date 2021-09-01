Москва, 1 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (73%) остались довольны тем, как провели летние месяцы 2021 года. Не получили удовольствие от лета 24%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

Этим летом больше произошло хорошего, чем плохого у 50% опрошенных (47% среди молодёжи 18−24-лет, 51% — среди людей 35−44 лет). Поровну и хорошего, и плохого было у 40%. В основном плохие события происходили в жизни 10% граждан.

Наиболее важные события, произошедших с жителями РФ летом 2021 года: отпуск, путешествия и отдых с семьей (15%), заражение коронавирусом их самих и близких (6%), рождение детей или внуков (5%), работа (4%), смена работы или повышение (4%), личная болезнь (4%).

Опрос по телефону проведен 28 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в летние каникулы в 2021 году дети школьного возраста никуда не выезжали и провели время дома.

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