Берн, 1 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. На автовыставке Passione Engadina 2021 года в Швейцарии был представлен рестомод (смесь реставрации и модификации) на базе Lancia 037. Видео с демонстрацией автомобиля размещено на канале NM2255 Car HD Videos в YouTube.

NM2255 Car HD Videos Рестомод на базе Lancia 037

Отмечается, что тираж модели составит всего 37 экземпляров. Рестомод Lancia 037 был создан компанией Kimera Automobili в мае 2021 года. Проект получил название EVO37.

Показанный на автовыставке в Швейцарии рестомод Lancia 037 окрашен в серебристый цвет.

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым мотором на 2,1 л. Это оригинальный двигатель, который устанавливался на спортивные автомобили итальянской марки.

При этом у мотора была увеличена мощность до 505 л. с. и 550 Нм крутящего момента. Агрегатируется двигатель с «механикой». Привод у модели задний.

Ранее нидерландское тюнинг-ателье Heritage Customs представило рестомод на базе вседорожника Land Rover 90 V8, выпущенного в 1985 году.

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