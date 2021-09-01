Иваново, 1 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Церемония закрытия XV Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» состоялась в кинотеатре «Лодзь» в Иванове 31 августа, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. В церемонии приняла участие министр культуры России Ольга Любимова.

Фото пресс-службы Министерства культуры РФ Церемония закрытия кинофестиваля «Зеркало»

«Мы рады, что вопреки всему смотр происходит. Невозможно представить себе Ивановскую область без кино, мы бесконечно ей за это благодарны. Мы рассчитываем на масштабные совместные проекты в будущем году», — отметила министр. Любимова также добавила, что в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского, фестиваль «Зеркало» станет особенным.

Ведущим церемонии закрытия выступил генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский. Он отметил, что в рамках фестиваля состоялся показ более 40 фильмов, более 20 творческих встреч.

Гран-при XV Международного кинофестиваля «Зеркало» «за чувственное изображение времен и их связи, за верность авторскому кинематографу и способность обновить язык авторского кинематографа» завоевал фильм «Бебиа, по моему единственному желанию» (реж. Жужа Добрашкус, Великобритания, Грузия). Приз за лучшую режиссуру получила Норика Сефа за фильм «В поисках Венеры» (Косово), за профессиональные достижения в дебютном полнометражном фильме П.С. Винот Радж за фильм «Камушки» (Индия), приз жюри молодых кинокритиков «Голос» достался Маркусу Ленцу за фильм «Соперник» (Германия), приз зрительских симпатий — Вадим Перельман за фильм «Уроки фарси» (Россия), за фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» Петр Корягин (Россия) получил специальный приз программы LOCAL VOICES, Любовь Аркус вручен специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство.

Кинофестиваль «Зеркало» открылся в Юрьевце 27 августа, участниками основного конкурса стали девять фильмов из России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании.