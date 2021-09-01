Оренбург, 1 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В ожоговом центре горбольницы № 4 Оренбурга скончались двое рабочих, которые пострадали при взрыве на территории газоперерабатывающего завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно из достоверного источника.

Смерть

Третий пострадавший идет на поправку. Его перевели из реанимационного отделения в общую палату на долечивание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 25 августа работники подрядной организации проводили ремонтные работы установке по переработке углеводородного конденсата. Произошло возгорание. С ожогами были госпитализированы три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.