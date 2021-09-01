Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Самый юный ученик Егор из Бурятии на открытом уроке во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября в рамках лекций общества «Знание» II просветительского марафона «Новое Знание» спросил президента РФ Владимира Путина о судьбе озера Байкал, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Лыткин Андрей ИА Красная Весна Байкал

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»

Читайте также: Путин рассказал о своих детских мечтах

«Помогите очистить великую жемчужину нашей планеты», — сказал мальчик, который сам очищает берег озера от мусора.

«Байкал это, безусловно, достояние не только Бурятии и Иркутской области. Это достояние всей России и всего человечества», — сказал Путин.

Глава государства назвал две основные угрозы для Байкала.

«Наша задача сделать всё для того, чтобы сохранить этот уникальный природный объект. Есть вещи, с которыми бороться очень сложно. Основная угроза для Байкала — это стоки от сельскохозяйственной деятельности и стоки от ЖКХ», — сказал президент.

Для реконструкции объектов ЖКХ уже выделено финансирование. Путин пообещал проверить объёмы и сроки выделения денег.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября.