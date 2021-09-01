Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Изменение климата вызывает в России много проблем, одна из которых — таяние вечной мерзлоты. Об этом 1 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«С изменением климата много проблем. Наша страна теплеет в два раза быстрее, чем другие части планеты. Много населённых пунктов на вечной мерзлоте. Сваи забивают на метры в вечную мерзлоту, и дома на этих сваях строят, в том числе многоквартирные. А сейчас возникает вопрос: «Что делать?». Это большой вызов», — сказал Владимир Путин.

По его словам, изменение климата также ведёт к изменению сельхозпроизводства. Где-то опустынивание, где-то заливает, а где-то увеличивается количество пригодных для сельского хозяйства земель, отметил Владимир Путин.

«Всё это нужно сопоставить и своевременно реагировать», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр «Океан» и встретился со школьниками — победителями олимпиад.