Владикавказ, 1 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии получат помощь от государства на восстановление здоровья жители города Беслана, пострадавшие во время теракта в школе №1 в 2004 году. По федеральной программе «Социальная поддержка граждан» им будут выделены адресные субсидии на лечение и реабилитацию.

Leon Террористический акт в Беслане

«В эту программу внесены изменения о выделении субсидий нашему субъекту на эти цели. Данное мероприятие также включено в генеральный план развития Беслана», — сообщила заместитель министра труда и социального развития РСО-Алании Алина Айдарова.

По её словам, в 2021 году станут участниками программы реабилитации 336 человек. На оказание помощи им выделено 44 млн рублей, в том числе 12 млн рублей на восстановление здоровья. Средний размер помощи составляет 89 тысяч рублей. Тем гражданам, кому требуется лечение за границей, также выделяются денежные субсидии. В текущем году смогли воспользоваться этой помощью четверо пострадавших в теракте. Им выделялось по 2 млн рублей. Еще два человека ожидают решения о выделении материальной помощи.

Напомним, в 2004 году в результате захвата террористами школы в Беслане погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.

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