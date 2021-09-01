Москва, 1 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Лучшим голом июля и августа в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан мяч полузащитника «Краснодара» Алексея Ионова в ворота «Рубина». Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба лиги.

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За гол Ионова проголосовали эксперты РПЛ, болельщики выбрали мяч полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича в ворота «Локомотива», в эксперты телеканала «Матч ТВ» — гол хавбека «Ахмата» Даниила Уткина, в ворота «Динамо».

Отмечается, что решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова.

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