Элиста, 1 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё четыре человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 сентября.

Госпиталь

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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами COVID-19 стали 543 пациента. Все они имели хронические заболевания.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии постепенно снижается суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Однако ситуация остаётся достаточно напряжённой. До конца сентября в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения.