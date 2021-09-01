Уфа, 1 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Два человек пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями в Уфе. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ВКонтакте: Калуга за рулем ДТП

По предварительной информации, 31 августа в Уфе на ул. Комсомольская автомобиль «Лада Веста», за рулем которой находился 23-летний мужчина, разворачиваясь, столкнулся со встречной автомашиной «Лада Калина». После столкновения автомашина «Лада Веста» столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo, который был припаркован на краю проезжей части.

«В результате аварии оба водителя отечественных автомобилей получили травмы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьник на мопеде пострадал в ДТП с легковым автомобилем.