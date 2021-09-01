Торонто, Канада, 1 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Разработчики Far Cry 6 выпустили часовую запись геймплея игры с консоли Xbox Series X. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

Скриншот с YouTube Ручной крокодил протагониста в Far Cry 6

На записи показаны основные геймплейные элементы игры: путешествия по миру, сражения с противниками и взаимодействие с дружественными персонажами. Помимо этого, разработчики рассказали о необычных особенностях проекта — например, возможности переодевать своего ручного крокодила.

Напомним, что релиз Far Cry 6 должен состояться 7 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.