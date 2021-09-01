Москва, 1 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Дистанционное образование, активно внедряемое во время пандемии COVID-19, привело к значительному падению уровня образования, считает независимый муниципальный депутат Ломоносовского района Москвы Владимир Калинин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 1 сентября на пресс-конференции «День знаний в условиях пандемии. К чему готовиться обществу будущего».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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«Гражданскому обществу стоит подумать о необходимости внедрения дистанционных форм образования», — подчеркнул депутат.

Он убежден, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на системе образования, внедряемое властями дистанционное образование привело к значительному падению его уровня. А это, по словам депутата, приводит к тому, что граждане начинают отказываться от детей, что и без того усугубляет тяжелую демографическую ситуацию.

Добавим, что в Москве 2021 году в первый класс пошли 116 тысяч первоклассников. Всего же московская система образования примет 1,5 млн школьников. Ещё 430 тысяч ребят идут в детские сады и 100 тысяч студентов — в колледжи.