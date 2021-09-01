Балахтинский район, Красноярский край, 1 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Продолжается расследование уголовного дела по факту смерти двоих маленьких детей в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Пятилетняя девочка и шестилетний мальчик погибли в одной из деревень Балахтинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В рамках расследования изъяли образцы тканей погибших детей. Проводятся судебно-медицинские экспертизы, причина смерти устанавливается. Кроме того, проводится токсикологическая судебная экспертиза по образцам продуктов питания, изъятым в ходе осмотра места происшествия в доме.

Как уточнили в СКР, выездную проверку проводит Роспотребнадзор. Специалисты проверяют санитарно-эпидемиологическое состояние предприятия, предоставляющего продукты питания, которые перед смертью ели дети.

Расследование продолжается.

Добавим, по сообщениям местных СМИ, девочка и мальчик якобы умерли после того, как поели роллы из заведения, в котором работает их мать.