Москва, 1 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Лучшим тренером августа в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Mos.ru Стадион «Динамо»

Отмечается, что за Шварца проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Марко Николич.

После шести туров чемпионата России «Динамо» под руководством Шварца занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. Команда одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.