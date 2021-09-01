Элиста, 1 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 92 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 1 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 732 пациента, состояние 32 из них врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 4 133 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 28 274 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 25 025 пациентов.