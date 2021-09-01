Минск, 1 сентября 2021, 11:14 — REGNUM Генпрокуратура Литвы отказала Генпрокуратуре Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба белорусского надзорного ведомства.

Дети времен Великой Отечественной войны
Дети времен Великой Отечественной войны

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при направлении запроса литовской стороне Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что это расследование призвано установить факты совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан.

Также указывается, что белорусское надзорное ведомство уточнило, что также оно ведет изучение сведений о карательных операциях, разрушении населенных пунктов и насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, а, кроме того, уточняет официальные данные о количестве погибших мирных граждан.

«В частности, белорусская сторона обратилась с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского Мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пресс-секретарь Европейской комиссии Адальберт Яну оценил миграционный кризис на границах Литвы и Польши с Белоруссией как «агрессию Минска против европейских соседей».