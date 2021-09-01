Подгорица, 1 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. По данным черногорского статистического ведомства Monstat, средняя зарплата без налогов и взносов в июле 2021 года составила 530 евро, по сравнению с июнем, размер ее не изменился.

Евро

Средняя чистая зарплата в июле выросла на 1,7 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Средняя брутто-зарплата в июле составила 791 евро.

«Если учесть, что потребительские цены выросли в июле на 0,3 процента по сравнению с июнем, из этого следует, что реальная заработная плата упала на 0,3 процента за тот же период», — говорится в заявлении.