Москва, 1 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Средневзвешенная цена квадратного метра типовой квартиры ляжет в основу расчёта средней рыночной стоимости жилья, которую используют при назначении социальных выплат на приобретение или строительство. Так ответили в Минстрое РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает 1 сентября ТАСС.

Светлана Шаповалова Жилье в Барнауле

В настоящее время среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах рассчитывают, исходя из данных о средних ценах на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества. В новой методике для определения норматива стоимости одного квадратного метра будут использовать средневзвешенную цену «одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества (типовым)».

Новая методика, уточняют в Минстрое, приведёт к повышению показателя средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Так, в Пензенской области в IV квартале 2021 года она составит 48 017 рублей, что на +17,4% больше показателя, рассчитанного по текущей методике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации РФ по экономической политикеАндрей Кутепов предложил иначе рассчитывать стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Это нужно сделать, пояснял он, в том числе из-за подорожания стройматериалов.

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