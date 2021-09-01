Москва, 1 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. До конца 2021 года в России, скорее всего, не следует ждать принципиального изменения ситуации со спросом населения на евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Santeri Viinamäki Евро

«Скорее всего, до конца года не следует ожидать принципиальных изменений в сложившихся тенденциях спроса на евро, поскольку едва ли что-то кардинально изменится в обусловивших их факторах, — сказала Воронкова. — Некоторые изменения в спросовых предпочтениях граждан на валютном рынке могут быть связаны с не слишком уверенной динамикой евро из-за более быстрого постковидного восстановления американской экономики по сравнению с экономикой Евросоюза и предвыборной неопределенностью в Германии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему в РФ евро пользуется большей популярностью по сравнению с долларом.