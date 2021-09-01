Пенза, 1 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в День знаний посетит Пензенскую область, где планирует принять участие в ряде мероприятий. Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, намечены встреча спикера с врио губернатора Олегом Мельниченко, посещение промышленного производства, здравоохранения и образования.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Глава верхней палаты российского парламента примет участие в праздновании начала учебного года в лицее №14 города Пензы. Также Матвиенко посетит областной онкодиспансер, проведет совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности, обсудит перспективы социально-экономического развития Пензенской области. Затем она осмотрит линии по производству оборонной продукции и электрооборудования на Пензенском арматурном заводе.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15 июля Пензенскую область посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Делегация федерального ведомства приняла участие в заседании оперативного штаба по ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке.

Читайте также: Глава Минсельхоза РФ оценил развитие АПК в Пензенской области