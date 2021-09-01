Уфа, 1 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. 303 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике выявили 57 353 случая заражения коронавирусом. При этом справились с ним 51 982 человека, в том числе 171 человек победил инфекцию в минувшие 24 часа.

Прививки от COVID-19 в республике получили 1 161 065 человек, завершили вакцинацию — 1 005 523 человека.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 14 пациентов с COVID-19, всего в республике скончались 1130 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 31 августа в регионе за сутки выявили 302 случая заражения коронавирусом.