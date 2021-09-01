Москва, 1 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России привлекательность евро выросла в связи с проводимой в стране политикой дедолларизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что евро в РФ пользуется большим спросом, нежели доллар.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Евро

«Повышенный спрос на евро можно связать с более выгодной динамикой валютного курса рубля к евро: в реальном выражении в июле он вырос к декабрю на 5%, тогда как индекс реального курса рубля к доллару за этот же период составил лишь 0,1%, — сказала Воронкова. — Кроме того, среди открытых направлений зарубежного отдыха для российских граждан множество государств зоны евро, что, безусловно, повысило спрос на эту валюту. Наверняка привлекательность евро выросла и в связи с современной политикой правительства Банка России, декларирующей дедолларизацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, с чем в РФ может быть связано понижение спроса на иностранную валюту.