Ульяновск, 1 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ещё несколько природных пожаров, в том числе одно возгорание на площади 80 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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По данным ведомства, 31 августа в регионе произошло четыре низовых лесных пожара. Крупный пожар зарегистрирован возле населённого пункта Большие Ключищи в Ульяновском районе. Спасатели его охарактеризовали как «высокой интенсивности с переходом на верховой». Он был обнаружен в 11:00 на площади 0,7 гектара, его локализовали к 21:00 на площади 80 гектаров. Для тушения пожара задействовано 103 человека и 29 единиц техники.

Также большой очаг ликвидирован в Мелекесском районе возле населённого пункта Мулловка. Лесной пожар обнаружили утром в 03:00 на площади 2 гектара, а потушили в 20:00, к этому момент площадь возгорания составила 2,6 гектара. В тушении участвовали 20 человек и восемь единиц техники.

Ещё один лесной пожар ликвидировали в Ульяновске в Пензенском военном лесничестве. На тушение ушло более пяти часов, площадь возгорания составила 1 гектар.

Остальные два природных пожара произошли в Теренгульском районе и Пензенском военном лесничестве Ульяновске, где горело соответственно 0,2 гектара и 1 гектар. На тушение ушло пять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ульяновской области для предотвращения лесных пожаров введены дополнительные ограничительные меры, в том числе ограничено посещение лесов и въезд в них автотранспорта.