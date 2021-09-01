Оренбургский район, Оренбургская область, 1 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В поселке Пригородный Оренбургского района Оренбургской области 1 сентября открылась современная школа, рассчитанная на 500 учеников. Она стала филиалом «Европейского лицея», сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru Открытие новой школы в посёлке Пригородный

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В церемонии открытия школы принял участие губернатор Денис Паслер. На торжественное мероприятие его пригласила жительница поселка во время прямой линии 17 августа.

«Первое сентября — это особый для каждого праздник! Мне очень приятно, что сегодня мы открываем здесь новую школу. Только за последние два года в Оренбургском районе мы построили 11 садиков и три школы — четвертую сдадим до конца этого года, а пятую уже проектируем. Всех жителей Пригородного я поздравляю не только с Днём знаний — именно в этот день Оренбургскому району исполняется 83 года. С праздником вас! Пусть дети радуют вас своими успехами, а вы — берегите своих ребят!» — сказал Денис Паслер на церемонии открытия школы.

Стоит отметить, посёлок Пригородный разделяет трасса Оренбург — Орск, и ранее в жилом комплексе «Крона» не было своей школы. Дорога за знаниями проходила через оживленную трассу.

Строительство объекта велось в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В трехэтажном здании площадью больше 7 тысяч квадратных метров расположены 20 учебных кабинетов, мастерские для мальчиков и девочек, два кабинета информатики, библиотека с книгохранилищем, лингафонный кабинет, кабинет логопеда, спальня-игровая для первоклассников, две игровые комнаты, актовый зал со сценой, артистическая гримерная, спортивный зал площадью 288 квадратных метров и пищеблок с обеденным залом на 156 мест. В новом здании обеспечены условия для людей с ограниченными возможностями.

«Сфере образования сегодня мы уделяем особое внимание. Во всех территориях, где до сих пор ещё остаются вторая и третья смена, мы запланировали строительство новых школ в течение ближайших трех лет. Это будут крупные, современные школы, в том числе в Нежинке Оренбургского района, на улице Рокоссовского и в посёлке Южном областного центра. Все актуальные, «горящие» объекты мы обязательно в ближайшее время построим. Кроме строительства, порядка 50 объектов образования мы капитально отремонтируем только в этом году. А по региональной программе в следующем году планируем отремонтировать дополнительно ещё 140 школ», — подчеркнул губернатор.