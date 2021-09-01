В Симферополе сорвана реконструкция площади Ленина
Симферополь, 1 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Сроки реконструкции площади Ленина в городе Симферополе сорваны — готовность объекта, который подрядчик должен был сдать 1 сентября, составляет лишь 27%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым по итогам посещения объекта вице-премьером региона Юрием Гоцанюком.
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов в соцсетях сообщил, что работы придется проводить заново.
Новый срок завершения объекта — конец года. Задачу сдать объект до 20 декабря поставил Гоцанюк, отметив, что работы должна завершить эта или другая подрядная организация.
Реконструкция площади Ленина в Симферополе началась в апреле, проект предусматривал замену тротуарной плитки, установку нового освещения, озеленение.