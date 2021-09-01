Симферополь, 1 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Сроки реконструкции площади Ленина в городе Симферополе сорваны — готовность объекта, который подрядчик должен был сдать 1 сентября, составляет лишь 27%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым по итогам посещения объекта вице-премьером региона Юрием Гоцанюком.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Подрядная организация, взявшая на себя обязательства к 1 сентября сдать объект, не справилась с задачей. Впечатление от качества и темпа работ ужасающее — откровенная халтура. Причина: отсутствие должного контроля на объекте, недостаточное количество людей и техники, непонимание уровня ответственности. Кроме того, есть много вопросов к квалификации привлекаемых «специалистов», — сказал Юрий Гоцанюк.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов в соцсетях сообщил, что работы придется проводить заново.

«Качество ненадлежащее, в том числе из-за сжатых сроков. Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придётся разобрать и уложить заново», — написал глава администрации крымской столицы.

Новый срок завершения объекта — конец года. Задачу сдать объект до 20 декабря поставил Гоцанюк, отметив, что работы должна завершить эта или другая подрядная организация.

Реконструкция площади Ленина в Симферополе началась в апреле, проект предусматривал замену тротуарной плитки, установку нового освещения, озеленение.