Москва, 1 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации для заселения горожан передано 110 вновь построенных домов. В стадии расселения находятся свыше 300 пятиэтожек, сообщили в Стройкомплексе.

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, всего введено в эксплуатацию ввели 140 новостроек площадью 1,8 млн кв. метров, больше всего в Северо-Восточном АО — 19 домов.

В настоящее время в Москве реновации проектируется и строится 299 жилых домов площадью 5,4 млн кв. метров, снесено 58 пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru заработала новая онланй-услуга по устранению строительных дефектов в квартирах участников программы реновации.

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