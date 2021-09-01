Ташкент, , 11:08 — REGNUM Если в 2017 году в Узбекистане действовало 5211 детских садов, то в этом году их количество достигло 19 316, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 31 августа на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости.

«Благодаря внедрению механизмов государственно-частного партнерства и открытию семейных детских садов, предоставлению ряда льгот создано более 13 тысяч частных дошкольных образовательных учреждений», — указал Мирзиёев.

По его словам, в результате этих реформ удалось увеличить охват детей дошкольным образованием до 62 процентов, в том числе детей в возрасте 6 лет — до 77 процентов.

«Создаются образовательные учреждения нового типа, в частности, президентские, творческие и специализированные школы. Только в 2020 году в стране создано 56 таких школ по математике, 28 — по химии и биологии, 14 — по информатике и информационно-коммуникационным технологиям», — подчеркнул Мирзиёев.

Он указал, что в сфере образования активно внедряются новые подходы, а «всего четыре-пять лет назад представить себе такой стремительный рост количества частных школ и детских садов было невозможно».

«Мы изучаем мировой опыт в этой области и внедряем новые стандарты, современные методы обучения. В частности, упрощена процедура получения лицензии на открытие частной школы. Благодаря широкой государственной поддержке количество негосударственных образовательных учреждений в настоящее время достигло 195», — подчеркнул президент.

По словам Мирзиёева, все это дает положительные результаты, «о чем свидетельствует тот факт, что за 2017−2020 годы наши учащиеся завоевали 30 медалей на международных предметных олимпиадах».

«В прошлом году для получения молодежью современных востребованных профессий было создано 339 профессиональных школ, 194 колледжа и 195 техникумов. За последние 5 лет в стране создано 64 новых высших учебных заведения, и сейчас их насчитывается 141. Квоты приема в вузы увеличены в 3 раза», — сообщил глава Узбекистана.