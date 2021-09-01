Кострома, 1 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Костромские онкологи вместе с коллегами из Краснодара, Обнинска, Санкт-Петербурга и Москвы провели уникальную операцию на головном мозге 45-летней женщины. Об этом сообщает Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России.

Пресс-служба ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Операция

Операция проходила под руководством главного онколога России Андрея Каприна. Суть метода заключается в том, чтобы отключить мозг пациента от системы кровоснабжения тела и направить на опухоль колоссальную дозу химиопрепарата. Мозг в это время подключается к аппарату искусственного кровообращения. Метод позволяет уничтожать раковые клетки и не повреждать другие органы тела.

«В клиническое исследование была включена молодая пациентка 45 лет с диагнозом глиобластома правой теменной и лобной долей. Все стандартные методы лечения этого грозного заболевания у нее были исчерпаны, наблюдался продолжительный рост опухоли. Пациентке была выполнена процедура изолированной химиоперфузии головы и шеи. Операция длилась 5 часов 30 минут и завершилась успешно, был выполнен весь запланированный объем оперативного вмешательства . Врачи отмечают, что все когнитивные функции головного мозга пациентки сохранены в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее этот метод тестировали наобезьянах вида гамадрил. Все 18 особей хорошо перенесли операцию. В настоящее время метод перфузии головного мозга находится на стадии клинических испытаний. В ближайшее время врачи проведут ещё 10 подобных операций. Если технология окажется эффективной, метод будут широко применять при лечении пациентов.