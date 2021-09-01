Костромские онкологи стали соавторами уникального метода лечения рака мозга
Кострома, 1 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Костромские онкологи вместе с коллегами из Краснодара, Обнинска, Санкт-Петербурга и Москвы провели уникальную операцию на головном мозге 45-летней женщины. Об этом сообщает Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России.
Операция проходила под руководством главного онколога России Андрея Каприна. Суть метода заключается в том, чтобы отключить мозг пациента от системы кровоснабжения тела и направить на опухоль колоссальную дозу химиопрепарата. Мозг в это время подключается к аппарату искусственного кровообращения. Метод позволяет уничтожать раковые клетки и не повреждать другие органы тела.
Ранее этот метод тестировали наобезьянах вида гамадрил. Все 18 особей хорошо перенесли операцию. В настоящее время метод перфузии головного мозга находится на стадии клинических испытаний. В ближайшее время врачи проведут ещё 10 подобных операций. Если технология окажется эффективной, метод будут широко применять при лечении пациентов.