Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Врач детского лагеря муниципального учреждения «Орленок» в Переславле-Залесском Ярославской области отстранена от работы после выявления у нее COVID-19, сам лагерь закрыт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Переславского городского суда.

Admpereslavl.ru Детский лагерь в местечке Симак

Как ранее сообщало ИА REGNUM в детском лагере в местечке Симак под Переславлем 4 сотрудника приступили к работе с детьми, не дожидаясь результата теста на коронавирус, который оказался положительным. Теперь выяснилось, что среди этих сотрудников была и врач лагеря.

«21.06.2021 на территорию МУ «Центр Орлёнок» местечке Симак Переславского района Ярославской области осуществлен заезд 62 человек детей на отдых и 12 человек сотрудников, все были осмотрены и имели контакт с врачом. На момент начала работы у врача отсутствовал результат теста ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 18.06.2021 г. у врача был взят мазок на исследование, 21.06.2021 г. дата самого исследования. 23.06.2021 г. получен положительный результат. 24.06.2021 г. врач была отстранена от работы, самому юридическому лицу было выдано предписание 24.06.2021 г. о закрытии летнего оздоровительного учреждения по адресу: местечко Симак Переславского района Ярославской области», — отмечается в решении Переславского городского суда.

На самом заседании суда представители «Орленка» не присутствовали. Ранее представителям Роспотребнадзора пояснили, что сотрудников допустили к работе без теста на основании проведенной вакцинации.

«Доводы законного представителя МУ Центр «Орлёнок» при составлении протокола об административном правонарушении относительно того, что сотрудник приступила к работе провакцинированной и не имеющий симптомов заболевания не являются обстоятельствами, исключающими административную ответственность. Действующее законодательство предусматривает начало работы (допуск к работе) сотрудника детского лагеря именно после того, как будет получен результат обследования. В рассматриваемом судом случае работник был допущен к работе без получения результатов обследования. Данное обстоятельство при составлении протокола об административном правонарушении законным представителем МУ Центр «Орлёнок» не оспаривалось», — говорится в судебном решении.

По итогам рассмотрения протокола об административном правонарушении, составленным Роспотребнадзором, Переславский городской суд оштрафовал МУ «Центр «Орленок» на 100 тысяч рублей. Проверку по данному факту ведет Ростовский межрайонный следственный отдел ярославского управления Следственного комитета России.