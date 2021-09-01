Москва, 1 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. На сегодняшний день более 12% студентов и 45% сотрудников российских прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 1 сентября сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу НТВ.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«В Москве это уже порог 60% перешагнули, я имею в виду, если брать по сотрудникам университетов. В целом по России там, по-моему, чуть больше 45%», — сказал он.

Также глава Минобрнауки отметил, что ситуация со студентами несколько отличается, так как часть из них была на каникулах, часть закончили вузы в начале учебного года и кто-то из только поступил.

«Поэтому в целом если по России брать — там больше 12%», — добавил Фальков и уточнил, что 98% российских вызов начали учебный год с 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, после прививки скончался вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Сергей Шнейдер.