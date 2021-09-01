Вашингтон, 1 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену необходимо рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому правду об интересах Вашингтона в Киеве, пишет обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, Байдену стоит поступить с Зеленским так же, как глава Белого дома поступил с президентом Афганистана Ашрафом Гани. В июне Байден в ходе встречи с афганским коллегой заявил, что Кабул неизбежно столкнется с проблемами после вывода американских военных.

«Сигнал был предельно ясен. Прошло 20 лет, потрачено два триллиона долларов, 2,5 тыс. американцев погибли, но обстановка в Афганистане не претерпела фундаментальных изменений», — пишет колумнист.

Май пишет, что когда Зеленский посетит Белый дом, американский лидер получит возможность рассказать ему о том, что в действительности Украина имеет второстепенное значение для национальных интересов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе стремление Украины стать членом НАТО.

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