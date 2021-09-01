Владикавказ, 1 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Ситуация с ведением бухгалтерских документов в медицинских организациях Северной Осетии далека от благополучной. Есть жалобы на двойную и даже тройную бухгалтерию. От нарушений в этой сфере предостерег главврачей больниц врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло.

Бухгалтерия

«Витает в воздухе, что есть двойная, тройная бухгалтерия в медицинских учреждениях. Это касается главных врачей: каждый ваш работник кроме заработной платы должен получать квиточек, где указаны начисления. Если выявится, что у вас двойная бухгалтерия, то не обижайтесь. Это касается всех. Прекратите выдавать или пытаться выдать «левые» документы», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

Для проверки ситуации в медучреждения будут направлены сотрудники службы финансового контроля, сообщил врио руководителя региона.

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