Екатеринбург, 1 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Учащихся свердловских школ научат бороться с травлей в Интернете. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

perspec_photo88 Информационная безопасность

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В регионе организовали проект «Цифровой урок», на котором детей обучат азам кибербезопасности.

Уроки подготовлены для учащихся 1−11 классов: если первоклассникам расскажут о самом явлении «кибербуллинга» (травля в интернете) и научат, как избежать его, то дети постарше узнают о фишинге и кибермошенничестве. Учащимся с 9 по 11 классы донесут, какие риски несёт встреча в реальной жизни с людьми, с которыми знакомятся в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области назвали меры профилактики COVID-19 в школах.