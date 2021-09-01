Владивосток, 1 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассказал школьникам о своих мечтах в детстве — вопрос об этом задал один из участников «урока истории» во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке 1 сентября в рамках лекций общества «Знание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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»Мне удалось добиться того, о чём я мечтал. В этом отношении я счастлив. В разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития, видением мира. Как и многие мальчишки, хотел быть моряком, летчиком, разведчиком. И я реализовал многое. Но это не главное, главное воспитание, цели», — сказал Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» 1 сентября рассказал о 20-летней войне в Афганистане.