Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск о несостоятельности от федерального фонда защиты прав дольщиков, созданного правительством РФ. Жилищно-строительный кооператив «Кирккоярви 1,2» признан банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. Решение судьи ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судьи Серебровой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Ещё в июле фонд заявил ходатайство о замене стороны ее правопреемником (о процессуальном правопреемстве), но судьба документа пока не известна.

В качестве конкурсного управляющего предлагался Михаил Кузьменков — участник некоммерческого партнерства — союза «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих». Третьим лицом в деле участвовал комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Напомним, иск к ЖСК поступил в конце марта 2021 года. Сам кооператив работает на строительном рынке с весны 2019 года, появившись после банкротства основного застройщика одноимённого жилищного комплекса. В декабре 2020 года стало известно, что правительство Ленобласти одобрило достройку и выплату компенсаций пайщикам ЖСК «Кирккоярви 1,2». В двух корпусах ЖК к тому моменту было приобретено 60 квартир.