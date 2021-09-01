Элиста, 1 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Элисте подростков, трудоустроенных в период летних каникул, оставили без зарплаты. Вернуть честно заработанное удалось через прокуратуру, сообщили ИА REGNUMА в надзорном ведомстве.

Ника Егорова Зарплата в конверте

В ходе проверки выяснилось, что летом 915 ребят были временно трудоустроены, однако часть несовершеннолетних работников зарплату не получили.

«Проверка показала, что по линии управления образования администрации Элисты, имеется задолженность перед подростками по оплате труда в размере 4 726 тыс. рублей», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время зарплата выплачена полностью. В отношении шести работодателей возбуждены административные производства.