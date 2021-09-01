Москва, 1 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Если цены на строительные материалы не снизятся в ближайшее время, то жилье гарантированно продолжит дорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Жилье

«Конец лета — традиционно низкий сезон на рынке недвижимости, а в этом году он низок как никогда, — сказал Ордов. — Но интерес к ипотеке растет, поэтому лишь вопрос нескольких месяцев, когда спрос и предложение снова сбалансируются, либо девелоперы притормозят вывод новых объектов на рынок. Эта ситуация достаточно точно описывается термином «монополистическая конкуренция». Остается надежда только на то, что цены на квадратный метр уже не станут расти так же динамично, как в конце 2020 и начале 2021 года. Но и тут надежды могут разбиться об инфляционный навес в виде космического взлета цен на строительные материалы. Если цены на них не понизятся в ближайшее время, то продолжение роста цен на жилье гарантировано практически при любом уровне спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ не стоит ждать сильного снижения цен на жилье.