Вашингтон, 1 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Новый хетчбэк Dodge Hornet 2023 модельного года могут оснастить плагин-гибридной силовой установкой на базе двухлитрового мотора. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Dodge Hornet Concept

Стоит отметить, что в 2006 году на автомобильной выставке в Женеве был представлен Dodge Hornet Concept. По предварительной информации, компания Dodge решила выпустить автомобиль с этим названием. Модель, возможно, будет построена на той же архитектуре, что и новый Alfa Romeo Tonale.

При этом Dodge Hornet станет первой плагин-гибридной моделью американской марки. Под капотом модели установят V4 с турбонаддувом объёмом 2,0 л, который будет идти в связке с электромотором. Суммарная мощность гибридной установки пока не сообщается.

Гибридный Dodge Hornet, по предварительным данным, будет представлен в конце текущего или в начале следующего года.

Ранее компания Dodge выпустила тизер электрического маслкара, который может быть представлен в 2024 году. Кроме того, американский автопроизводитель планирует представить в 2022 году концепт электромобиля.

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