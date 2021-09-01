Пермь, 1 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Перми судебные приставы опечатали кафе, где произошло массовое отравление посетителей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому края.

Say_No_To_Turtles Кафе

Ранее Роспотребнадор зафиксировал 18 случаев отравления. У всех пострадавших обнаружили патогенную микрофлору, возбудителем которой является сальмонелла.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности ревизоры предъявили претензии относительно условий хранения готовой продукции, поточности технологических процессов, содержания всех помещений в чистоте. Туалет для работников оказался не оборудован раковиной для мытья рук, отсутствовали моечные ванны для обработки сырья. Выявлены сотрудники кафе, которые не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и медосмотр. На момент проверки в помещениях кафе находились кошки и мухи.

Суд рассмотрел административное дело и вынес решение о приостановлении деятельности кафе на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге из-за пищевого отравления четырех посетителей на две недели было закрыто кафе-пекарня.