Аддис-Абеба, 1 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Общенациональный призыв к молитве о мире анонсировал межрелигиозный совет Эфиопии (IRCE). Об этом 1 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

"Совет готовится объявить свой призыв в четверг, и каждое религиозное учреждение имеет мандат на вызов своих последователей, чтобы не было конфликта интересов», — приводит слова пресс-секретаря IRCE Фасики Тесфайе Addis Standart.

Также она уточнила, что IRCE призовет последователей разных религий молиться за мир в стране в период с 6 по 10 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что политический диалог при урегулировании ситуации в Эфиопии должен принадлежать прежде всего самим эфиопам — конфликтующим сторонам в этой стране.