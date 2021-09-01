Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В правительстве Чувашии утверждён в должности глава минприроды, а также назначен заместитель главы ведомства. Соответствующие документы подписал сегодня, 1 сентября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Глава Чувашии Олег Николаев и министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов Cap.ru

Согласно указу, в должности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики утверждён Эмир Бедертдинов, который 3,5 месяца работал в статусе исполняющего обязанности главы ведомства. Это связано с тем, что кандидата на пост главы минприроды должно согласовать федеральное профильное министерство.

Напомним, Бедертдинов возглавил минприроды 21 мая 2021 года. До перехода в состав правительства Чувашии он два года руководил союзом лесопользователей Марий Эл, а до этого трудился первым замминистра лесного хозяйства Татарии.

Кроме того, 1 сентября подписано распоряжение о заместителе главы минприроды Чувашии: должность заняла Елена Дымза.

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