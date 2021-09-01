Самара, 1 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Плантацию наркосодержащего растения уничтожили в Самарской области. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Стражи порядка Ставропольского района получили информацию о том, что мужчина 1987 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. На его садовом участке в селе Нижнее Санчелеево сотрудники полиции нашли и изъяли 25 наркосодержащих растений.

Отмечается, что задержанный ранее не был судим, временно нигде не работает.

«Мужчина пояснил оперуполномоченным, что наркотик выращивал для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области группа оренбуржцев организовала нарколабораторию.