Абакан, 1 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Вакцинация детей от гриппа начинается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 сентября в республиканском министерстве здравоохранения.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

В регион поступило более 15 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей.

«Прививочная кампания стартует по мере распределения препарата в медицинские организации», — говорится в сообщении минздрава.

Вакцинация организованных групп детей будет проводиться в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Дети, которые не посещают школы и детсады, смогут привиться в поликлиниках.

В Хакасии планируют привить от гриппа 94 тысячи детей. Вторая партия вакцины ожидается в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область поступил первый транш вакцины от гриппа, поставляемый в рамках национального календаря прививок.

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