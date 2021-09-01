Джакарта, 1 сентября 2021, 10:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что морской и рыболовный сектор в стране не получил должного развития, сообщает Kompas.
«Наша страна обладает огромным морским и рыболовным потенциалом, но он не используется должным образом. Индонезия занимает только 3% мирового рыбного рынка», — заявил президент Индонезии.
Хотя сектор рыболовства занял только 3% мирового рынка, полученная стоимость достигает $162 млрд.
Правительство продолжает стремиться к развитию агропромышленности и внедрению инноваций.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии принял верительные грамоты от четырех чрезвычайных и полномочных послов дружественных стран.
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