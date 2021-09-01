Джакарта, 1 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что морской и рыболовный сектор в стране не получил должного развития, сообщает Kompas.

Jean-Marie Hullot Индонезия

«Наша страна обладает огромным морским и рыболовным потенциалом, но он не используется должным образом. Индонезия занимает только 3% мирового рыбного рынка», — заявил президент Индонезии.

Хотя сектор рыболовства занял только 3% мирового рынка, полученная стоимость достигает $162 млрд.

Правительство продолжает стремиться к развитию агропромышленности и внедрению инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии принял верительные грамоты от четырех чрезвычайных и полномочных послов дружественных стран.