Рыболовный сектор Индонезии не получил должного развития — президент
Джакарта, 1 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что морской и рыболовный сектор в стране не получил должного развития, сообщает Kompas.
Jean-Marie Hullot
Индонезия
«Наша страна обладает огромным морским и рыболовным потенциалом, но он не используется должным образом. Индонезия занимает только 3% мирового рыбного рынка», — заявил президент Индонезии.
Хотя сектор рыболовства занял только 3% мирового рынка, полученная стоимость достигает $162 млрд.
Правительство продолжает стремиться к развитию агропромышленности и внедрению инноваций.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии принял верительные грамоты от четырех чрезвычайных и полномочных послов дружественных стран.