Пенза, 1 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В пензенские школы поступили «Дневники школьника» для учеников вторых-пятых классов. В этом году выпуск посвятили Году науки и технологий, сообщает минобразования Пензенской области.

Pnzreg.ru Дневник школьника Пензенской области

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Дневник представляет собой своеобразную энциклопедию культуры и истории региона. В нем отражены памятные даты и знаменательные события, отмечаемые в России, а также культурно-исторические места Пензенской области. На страницах дневника содержится информация о театрах, памятниках, музеях, художниках, писателях, спортсменах, музыкантах и других выдающихся личностей области, которые прославили свою малую Родину.

Более полную информацию о публикации можно получить используя ссылки с QR-кодом, которые имеются на страницах дневника.

Впервые учащиеся получили «Дневник школьника Пензенской области» к 1 сентября 2017 года. Предыдущие выпуски были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, историко-культурному наследию региона, волонтерству.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области покупка учебников осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2021−2022 учебный год закуплено 207 114 экземпляров учебной литературы на сумму почти 115 млн рублей.

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