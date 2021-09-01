Оренбург, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области портфель кредитов, выданных представителям малого и среднего бизнеса, за год увеличился на 15%. На 1 июля 2021 года объем кредитов превысил 46 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

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Доля просроченной задолженности малого бизнеса в общем объеме задолженности малого и среднего предпринимательства сократилась с 9% до 6%. Улучшение качества кредитного портфеля связывают с реализацией банками мер поддержки бизнеса, в частности, собственных программ реструктуризации кредитов.

Стоит отметить, что совокупный кредитный портфель юридических лиц в Оренбуржье достиг 240 млрд рублей, увеличившись за год на 9%. Почти пятую часть в этом объеме составляют кредиты малому и среднему бизнесу.