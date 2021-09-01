Вашингтон, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Известие о том, что президент США Джо Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским, в социальных сетях считают ожидаемым.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», — отметил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, во время встречи украинского и американского президентов «все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой «афганского синдрома» в США и выглядит как провал».

«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее», — подчеркнул Пушков.

«Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, совместной пресс-конференции не запланировано. Известия. Не тот уровень общения!» — написал «ВКонтакте» Геннадий Кибирев.

«Американцы недооценили украинское холопское упорство. Стоять в барской приёмной и ждать они готовы сколько угодно. Вон в НАТО и ЕС от Украины уже тридцать лет не знают, как отделаться: и намекали, и прямо говорили, что она там никому не нужна, и невообразимые для нормальной страны требования выдвигали, лишь бы отделаться. Но нет, всё также прибывают ходоки из Киева, чтобы «постучаться в дверь».

Для украинских властей это уже стало своеобразным ритуалом, завещанным предками, назначение которого нынешнее поколение понимает плохо, но добросовестно исполняет. Что поделаешь, американцы с европейцами сами способствовали победе в украинском обществе допотопного трайбалистского сознания, а теперь ужасаются созданному ими же гомункулусу», — иронизирует Ростислав Ищенко на сайтеukraina.ru.

«Это дно дипломатических отношений между двумя странами и вершина презрения одного партнера к другому — не просто говорить об Украине без Украины и за ее спиной, так еще и не сообщать ей, о чем договорились. Лично не сообщать. Так об Украине говорили президент России Владимир Путин с Байденом», — писал ранее Владимир Скачко в группе «ИнфоСоюз» («ВКонтакте»).

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского по итогам их встречи не планируется, сообщили в пресс-службе Белого дома.

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