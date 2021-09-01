Пекин, 1 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На авторынке Китая представлен новый кроссовер Citroen Versailles C5 X. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Dongfeng-citroen.com.cn Citroen Versailles C5 X

Дилеры уже начали принимать заказы на Versailles C5 X. При этом клиенты смогут получить машины только в сентябре. Стоит новый кроссовер от 147 700 до 186 700 юаней (1 628 830 — 2 116 620 рублей).

Модель имеет ниспадающую крышу в стиле купе-кроссовера, необычный передний бампер, узкую оптику в передней части модели, удлиненный капот и оригинальные колёсные диски.

Уже в начальные версии модели устанавливаются сиденья с электроприводом, которые регулируются по шести направлениям.

Базовые версии кроссовера оснащаются 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 175 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен 8-ступенчатый «автомат».

Ранее компания Citroen представила обновленную версию компактного кроссовера C3 Aircross, которая получила кардинально пересмотренный экстерьер и доработанный салон.

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