Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Важно не просто передавать знания, а важно, как это делать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках лекций общества «Знание», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть учитель, а есть педагог. Важно не просто передавать знания, важно, как это сделать. Скальпелем можно спасти жизнь или принести горе. Также и знание: есть атомные бомбы и есть атомные электростанции. Большая разница, правда?» — сказал детям президент.

Он отметил важность того, чтобы роль педагога, чтобы все знания, которые человек приобретает, использовались во благо всего общества и человечества.

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Также президент назвал одним из критериев эффективности работы человека — умение работать в коллективе.

«Как вы научитесь работать в коллективе, если будете заниматься онлайн? Один из критериев успеха будет утрачен», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр «Океан» и встретился со школьниками, которые являются победителями разных олимпиад.