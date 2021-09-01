Путин рассказал о разнице между учителем и педагогом
Владивосток, 1 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Важно не просто передавать знания, а важно, как это делать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 1 сентября на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках лекций общества «Знание», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил важность того, чтобы роль педагога, чтобы все знания, которые человек приобретает, использовались во благо всего общества и человечества.
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Также президент назвал одним из критериев эффективности работы человека — умение работать в коллективе.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр «Океан» и встретился со школьниками, которые являются победителями разных олимпиад.